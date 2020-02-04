محكمة جنايات الحاج يوسف تحجز ملف متهم بقتل صديقه توطئة للقرار

التاريخ: 04-فبراير-2020
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حجزت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي نصر الدين بابكر الهادي الجمري، ملف شاب متهم بقتل صديقه طعناً بالسكين اثناء تدخله لفض مشاجرة بين القتيل وآخرين بسبب هاتف حجزته للقرار.
وجرت احداث الواقعة بميدان كوسوفو بسوق الوحدة بالحاج يوسف وحددت المحكمة جلسة منتصف الشهر الحالي للقرار.
وتشير وقائع البلاغ بحسب صحيفة المجهر الى ان نقاشا وقع بين المجني عليه والمتهم بعد ان فقد المجني عليه بتفتيش المتهم بغرض البحث عن هاتفه، بيد ان المجني عليه عثر على سكين داخل بنطال المتهم وقان باخذ السكين ومن ثم سدد طعنة للمتهم على قدمه، ومن ثم تصارعا حول السكين وتمكن المتهم من اخذها وسدد طعنة للمجني عليه ومن ثم سدد كل منهما طعنة للآخر واخرج شخص آخر الهاتف وقال ده التلفون البتفتشو فيهو، وبعد ذلك اسعف المجني عليه الى احدى المستشفيات بيد انه فارق الحياة، على ضوء ذلك تم القبض على المتهم واخضع للتحريات وعقب اكتمال كافة التحقيقات دون له بلاغ تحت المادة “130” من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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