(الغربال) خارج قائمة فريقه في أول مباراة بالدوري الجزائري

التاريخ: 04-فبراير-2020
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استبعد المدرب التونسي معز بوعكاز المدير الفني لفريق أهلي برج بوعريريج المهاجم محمد عبد الرحمن عن قائمة الـ(18) لاعباً التي اختارها لفريقه لمواجهة شباب بلوزداد أمس، في الجولة الأولى للدورة الثانية من الدوري الجزائري.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، برر المدرب التونسي قراره بنقص الجاهزية البدنية للغربال بالنظر لابتعاده لقرابة العشرة أشهر عن اللعب التنافسي..
وكان شوط اللعب الأول قد انتهى بتقدم شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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