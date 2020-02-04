لجنة الانضباط بـ(كاف) تتسلّم تقارير مباراة الأحداث

أحال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ملف مباراة الهلال ضد الأهلي المصري للجنة الانضباط، لاتّخاذ ما يلزم.

ويرغب الأهلي في اعتباره فائزاً ليرفع رصيده إلى 13 نقطة حتى يرتقي لصدارة المجموعة بفارق نقطة عن النجم الساحلي الذي تأهّل في المركز الأول برصيد 12 نقطة.

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وأوضح الاتحاد الأفريقي بحسب صحيفة الصيحة، أنّه أحال جميع تقارير مُراقبي وحُكّام المُباراة، بجانب احتجاج الأهلي الذي قدّمه للمُراقب، والشكوى التي أرسلها الهلال للجنة الانضباط.

وَأَشَارَ مصدرٌ بالاتحاد الأفريقي إلى أنّ لجنة الانضباط ستجتمع لدراسة المُستندات والتقارير المُقدّمة إليها قبل حسم القرار النهائي، مُستبعداً في الوقت نفسه حدوث تغيير في ترتيب مراكز المجموعة، قبل سحب قُرعة دور الثمانية الأربعاء المُقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)