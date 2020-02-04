شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله ترقص طرباً وفرحة بالحياة الزوجية الجديدة وبجانبها زوجها العازف أحمد يترنم على أوتار السعادة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو للفنانة السودانية صاحبة الصوت الطروب فهيمة عبد الله يظهرها وهي في حالة من الفرحة بعد زواجها من عازف آلة “الربابة” المعروف أحمد الصديق.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد ظهرت نجمة نجوم الغد وأغاني وأغاني وهي في قمة السعادة حيث عبرت عن سعادتها بالتصفيق ومشاركة الحاضرين الرقص على أنغام “الربابة” التي كان يعزف عليها زوجها والذي عبر هو الأخر عن سعادته بالعزف على أوتار الآلة السودانية المعروفة.

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ووفقاً لمتابعات أخبار الخليج 365 فقد كتب متداولوا الفيديو (الفنانة فهيمة عبد الله ترقص طرباً وفرحة بالحياة الزوجية الجديدة وبجانبها زوجها العازف أحمد يترنم على أوتار السعادة).

وقد اختلف الناشطون في تاريخ المقطع, حيث أكد عدد كبير منهم أن المناسبة كانت عقب زواج العازف والمطربة, بينما ذكر البعض الآخر أن الفيديو قديم وتحديداً قبل زواج الثنائي بأسابيع.

الجدير بالذكر أن هذا الزواج والذي تم في منتصف شهر يناير الماضي يعد الثالث للمطربة فهيمة عبد الله بعد تجربتين سابقتين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)