قيادي بـ(الوطني) يسافر بقطار عطبرة

التاريخ: 04-فبراير-2020 فى : أخبار 337 مشاهدة علمت الزاوية أن المسؤول الرئاسي الأسبق والقيادي بالمؤتمر الوطني المحلول د. أمين حسن عمر غادر إلى مدينة عطبرة – مسقط رأس الأسرة – مستقلاً القطار. Advertisements أمين سافر وعاد بحسب صحيفة آخر لحظة، عبر القطار وكان قد تقاسم الأفراح مع شقيقه الإعلامي (محمد) الذي احتفل بزواج كريمته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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