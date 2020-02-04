فضائية مصرية تسلط الضوء على تهريب قطر أسلحة إلى ليبيا عبر السودان

الثلاثاء 4 فبراير 2020

تطرقت إحدى الفضائيات المصرية، في أحد تقاريرها إلى تورط قطر فى تهريب الأسلحة إلى المليشيات الإرهابية فى ليبيا.



ولفت تقرير القناة إلى أن قوات الدعم السريع فى السودان ضبطت شحنة أسلحة كبيرة بشمال دارفور في طريقها إلى ميليشيات مسلحة في طرابلس، وهو ما قد يفسر أسباب الهجوم القطري الأخير على قوات الدعم السريع والتشكيك في قيادتها العسكرية.

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وأوضح تقرير القناة أن التحقيقات لفتت إلى أن الشحنة تخص عناصر قطرية تقوم، بالتعاون والتنسيق مع وسطاء من تركيا، بتهريب السلاح إلى ليبيا، وهي الأكبر على مدار السنوات الخمس الماضية.

وتابعت القناة فى تقريرها، أن قوات الدعم السريع فى السودان ألقت القبض على عناصر من جنسيات مختلفة، وضبطت جوازات سفر خاصة بجميع الأفراد المضبوطين مع الشحنة، وبينهم من يحملون جوازات سفر تركية.

وبينت القناة، أن الإعلان عن الشحنة المضبوطة تزامن مع وصول أولى الشحنات الطبية المقدمة من الهلال الأحمر القطري إلى السودان، ما أعاد إلى الأذهان استغلال الدوحة لسلاح المساعدات الإنسانية التي تقدمها إلى عدد من دول القارة الأفريقية للتغطية على دعم وتمويل مجموعات متشددة.