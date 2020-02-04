محلل سياسي: قطر تستغل فقر السودانيين لتجنيدهم في أعمال إرهابية

الثلاثاء 4 فبراير 2020

قال المحلل السياسي عبدالله مجاهد، إن قطر تستغل حالة الفقر والاحتياج، التي يعاني منها عدد كبير من الشباب السوداني؛ لتجندهم للقيام بأعمال إرهابية، داخل وخارج البلاد، مقابل مبالغ مالية خيالية.



وأوضح مجاهد أن قطر تقوم بتجنيد هؤلاء الشباب؛ للعمل كمرتزقة داخل الجيش القطري، ولإرسالهم إلى البلدان المضطربة، مثل الصومال؛ لمعاونة حركة الشباب الإرهابية، في تأجيج الأوضاع؛ إذ إنهم يتحولون إلى عصا غليظة في يد النظام القطري.

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يذكر أنّ صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، قد نشرت تقريرًا، في يوليو 2019، أكدت فيه وجود علاقة كبيرة، بين الحكومة القطرية وتفجيرات بوصاصو، التي وقعت في الصومال، مايو 2019.

ولفتت الصحيفة إلى أن العناصر الإرهابية التي نفذت تلك العملية، كانوا يحملون الجنسية السودانية، وأعضاء حركة تعرف بالشباب المجاهدين.

وأكدت أن قطر تستغل الفقر في السودان؛ لتقوم تحت مسمى دعم الجمعيات الخيرية للمساعدات الإنسانية، بتجنيد الشباب السوداني الفقير، وترسله للدول الإفريقية المجاورة وغيرها