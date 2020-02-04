الكشف عن تورط علي عثمان وكرتي ونافع واخرين في الاستيلاء على أراضي زراعية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف تجمع المهندسين الزراعيين بولاية الخرطوم عن تورط القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه، ومحمد عطا، وعلي كرتي ونافع، والوالي السابق عبد الرحيم محمد حسين، بجانب ضباط بجهاز الامن، في الاستيلاء على قطع أراضي زراعية وتوزيعها على أقاربهم، وطالبوا نيابة الثراء الحرام لاجراء لفتح ملفات كل ملاك الاراضي في الكيلو 7 و3 غرب أمدرمان، وأعلنوا عن تشكيل لجنة تضم التجمع ووزارة الزراعة الولائية لمتابعة ملف البيوت المحمية التي منحها والي ولاية الخرطوم الحالي لعدد من الضباط المعاشيين والنافذين في النظام البائد وناشدوا النائب العام لمراجعة تسجيلات الاراضي الزراعية منذ العام 1989م، ومحاسبة كل من تورط في تجاوزات في تلك الأراضي، ونوه التجمع الى أنه قام بتسليم ملفات البيوت المحمية والأراضي الزراعة لتجمع المحاميين الديمقراطيين لمراجعة وضعها القانوني، ولوح تجمع المهندسين الزراعيين بتنظيم وقفات احتجاجية ورفع مذكرة لوزير الزراعة للمطالبة باستعادة أراضي البيوت المحمية..

وقال عضو تجمع المهندسين الزراعيين عمر علي في تحقيق ينشر (رموز النظام البائد بتسجيل الاراضي الزراعية لأقاربهم بدون وجه حق) .

ومن جانبه أكد سكرتير تجمع المهندسين الزراعيين الفاتح ابو قرجة وجود “202 بيت محمي” بمخازن وزارة الزراعة، وشدد على ضرورة تشكيل لجنة لحصر وتسجيل الاراضي الزراعية والبيوت المحمية بولاية الخرطوم، بجانب تتبيع شركة زادنا ومجموعة شركات الاتجاهات لوزارة المالية، لجهة انها شركات مدنية يجب ألا تتبع لوزارة الدفاع. (الجريدة)