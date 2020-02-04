تورط شقيق المخلوع محمد البشير في تحويل أراضي مستشفى الأمل لمنظمته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خاطبت نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزارة الصحة الاتحادية، ومدير عام الأراضي بشأن حصولها على تقارير حول استغلال شقيق الرئيس المخلوع محمد البشير، نفوذه وقام بالغاء تخصيص حكومي لقطعة الأرض التي شيد عليها المستشفى وتخصيصها لمنظمته معارج السلام.

وكانت النيابة قد حجزت مستشفى الأمل الوطني لوجود شبهة فساد واستغلال نفوذ عقب حصولها على معلومات حول إلغاء تخصيص حكومي لقطعة الأرض التي شيد عليها المستشفى وتخصيصها لمنظمة معارج للسلام والتنمية المسؤول، عنها محمد البشير شقيق الرئيس المخلوع.

وكشفت مصادر عن أن نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاطبت وزارة الصحة الاتحادية ومدير عام الأراضي، لمراجعة المخاطبات والتقارير الخاصة بعملية تخصيص قطعة الأرض الخاصة بالمستشفى، ومدها بتقارير نهائية حول الأمر، ولفتت ذات المصادر إلى أن النيابة تحصلت على معلومات تفيد بأن تخصيص الأرض كان لصالح وزارة الصحة بصورة نهائية إلا أن هناك أيادٍ خفية عبثت به وحولته إلى منظمة معارج، حيث قام شقيق الرئيس المخلوع باستغلال نفوذه، وتم تدوين بلاغات بموجب قانون غسل الأموال. (الجريدة)