وفد من قوى الحرية والتغيير يشارك في مفاوضات جوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر صحفية، الاثنين بأن وفدا من قوي الحرية والتغيير سيشارك في جولة المفاوضات المباشرة كجزء من وفد الحكومة الانتقالية التفاوضي مع حركات الكفاح المسلح التي تنطلق 4 فبراير/شباط الجاري.

وقالت المصادر، بحسب مانشرته “العين الإخبارية”، إن وفدا من قوى الحرية والتغيير يغادر إلى عاصمة جنوب السودان جوبا غدا “الأربعاء” للقاء حركات الكفاح المسلح والمشاركة كجزء من الوفد الحكومي في التفاوض المباشر.

وأضافت المصادر أن الوفد يضم عددا من القيادات؛ أبرزهم نائب رئيس حزب الأمة القومي الدكتورة مريم الصادق، والقيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف، والأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد سلك ومولانا إسماعيل التاج ممثلا عن تجمع المهنيين السودانيين.