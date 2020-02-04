(سودانية 24) في قلب الخرطوم قريباً

التاريخ: 04-فبراير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة من المتوقع أن تخلي قناة (سودانية 24) مقرها الحالي والكائن بحي الرياض بالخرطوم شارع المشتل. Advertisements القناة المملوكة لرجل الأعمال المعروف وجدي ميرغني ستنتقل إلى قلب الخرطوم بشارع الجامعة قريباً من رئاسة هيئة المواصفات وشرق مباني الأمم المتحدة. القناة بحسب صحيفة آخر لحظة، ستنتقل في مقر مملوك لوجدي ميرغني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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