عوض الكريم يزور فنان (شوف حنانك وين)

قال نائب رئيس اتحاد فن الغناء الشعبي، الفنان الكبير عوض الكريم عبد الله، إنهم كاتحاد وكفنانين يقفون مع أي مبادرة تقدم الدعم لأي فنان يعيش ظروفاً قاسية.

وأضاف عوض الكريم إن وقفة الاتحاد مع الفنان أبو عبيدة حسن هي واجب عليهم، بحكم المسؤولية وواجب عليهم من باب الزمالة، وهم لن يبخلوا عليه، وسيبذلون كل ما في وسعهم في التواصل مع المسؤوليين لتوفير منزل له وعلاجه.

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يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن اتحاد فن الغناء الشعبي بقيادة رئيسه الفنان كمال ترباس، ونائبه الفنان عوض الكريم عبد الله سجل الأيام الفائتة زيارة للفنان أبو عبيدة حسن بمنزله بالحارة 102 بإسكان أم درمان، وقف فيها على صحته وأحواله، وقدم له دعماً مالياً سخياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)