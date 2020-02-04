مهاب وإنصاف.. ثنائية حقيبة وتراث

يستعد الثنائي مهاب عثمان والفنانة إنصاف فتحي لتسجيل دويتو جديد خلال الأيام المقبلة، وقد اختار الثنائي مجموعة من أغنيات الحقيبة والتراث لتقديمها.

وكان مهاب وإنصاف قد قدما من قبل تجربة ثنائية لافتة من خلال مشاركتهما في عدد من البرامج التلفزيونية، نالت قبول واستحسان الجمهور.

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يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن إنصاف عادت الأيام الماضية من جولة فنية شملت عدداً من ولايتي دارفور وكردفان، أحيت فيها مجموعة من الحفلات في معسكرات النازحين والمدن والأرياف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)