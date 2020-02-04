إعلان المبلغ في ملف قضية قتيل موقف جاكسون

التاريخ: 04-فبراير-2020 فى : حوادث 7 مشاهدة أعلنت محكمة جنايات الخرطوم شمال المبلغ في ملف محاكمة شاب بقتل آخر في موقف جاكسون. Advertisements وبحسب تفاصيل قضية الاتهام ان المتهم تم توقيفه بتهمة قتل المجني عليه بعد اندلاع مشاجرة بينهما بالقرب من “ست شاي” وبحسب صحيفة المجهر ، قام الاخير باساءته واساءة والدته بالفاظ بذيئة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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