التاريخ: 04-فبراير-2020
7 مشاهدة
أعلنت محكمة جنايات الخرطوم شمال المبلغ في ملف محاكمة شاب بقتل آخر في موقف جاكسون.
وبحسب تفاصيل قضية الاتهام ان المتهم تم توقيفه بتهمة قتل المجني عليه بعد اندلاع مشاجرة بينهما بالقرب من “ست شاي” وبحسب صحيفة المجهر ، قام الاخير باساءته واساءة والدته بالفاظ بذيئة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان المبلغ في ملف قضية قتيل موقف جاكسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.