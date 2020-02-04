السجن والغرامة لمتهم اعتدى على آخر داخل الحراسة

أصدرت محكمة جنايات المدينة بالحاج يوسف حكما يقضي بالسجن “3” اشهر في مواجهة متهم بالاعتداء على آخر داخل الحراسة والزمته المحكمة بدفع “3” آلاف جنيه لصالح حكومة السودان، وقررت المحكمة، حبس المدان شهرين في حالة عدم دفعه الغرامة.

Advertisements

وتعود التفاصيل بحسب صحيفة المجهر، على خلفية ان المتهم توجه الى قسم شرطة “5” بالحاج يوسف ودون بلاغاً ضد شاب وبعد القبض عليه واحضاره الى قسم الشرطة انهال المتهم بالضرب على الشاب بحضور افراد القسم الامر الذي دفعهم للتدخل وابعاد المتهم عن الشاب، فيما قام افراد الشرطة بفتح بلاغ في مواجهة المتهم تحت نص المادة “142” من القانون الجنائي المتعلقة بتسبب الاذى البسيط وبعد اكتمال كافة التحريات احالت النيابة الملف للمحكمة التى اوقعت الحكم اعلاه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)