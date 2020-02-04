المركزي يمنح بنك الإبداع إذن ممارسة التمويل الصغير

التاريخ: 04-فبراير-2020 فى : اقتصاد 9 مشاهدة منح بنك السودان المركزي أمس مؤسسة بنك الإبداع للتمويل الأصغر إذن ممارسة التمويل الصغير للدخول في آلية التمويل وتقاسم المخاطر لبرنامج تمكين الشباب لزيادة الأعمال الزراعية، بعد أن استوفت مؤسسة بنك الإبداع المعايير المطلوبة لممارسة التمويل الصغير. Advertisements ويأتي ذلك بحسب صحيفة آخر لحظة، في إطار برنامج تمكين الشباب في زياردة الأعمال الزراعية الذي يتم تنفيذه بواسطة عدد من المصارف وبتمويل من البنك الأفريقي للتنمية وإشراف من بنك السودان المركزي وضمان من وكالة ضمان التمويل الأصغر (تيسير) المنفذ لآلية التمويل وتقاسم المخاطر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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