مباحث شرق النيل توقف متهمين بسرقة مواشٍ

تمكنت مباحث محلية شرق النيل من القبض على شبكة إجرامية تخصصت في سرقة الماشية وبيعها لمستلمي المواشي المسروقة، وذلك بعد أن تلقت الشرطة عدداً من البلاغات المتعلقة بسرقة مواشٍ تخص تاجراً من قبل مجهولين.

وبالرصد والمتابعة توفرت معلومات للمباحث عن مجموعة تقوم بسرقة المواشي بدائرة الاختصاص بشرق النيل، حيث تحرك تيم شعبة المباحث إلى منطقة زين الشابك بحلة كوكو، وتم توقيف متهم الحاج يوسف وبالتحري معه أقر بأنه نفذ عدداً من السرقات بدائرة الاختصاص وأرشد على (3) متهمين آخرين بينهم سائق عربة دفار.

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وبالتحقيق معهم بحسب صحيفة آخر لحظة،أقروا بعدد من السرقات واستطاعت المباحث كشف غموض (15) بلاغاً مدوناً بعدد من أقسام شرطة محلية شرق النيل، تحت المادة (174) من القانون الجنائي المتعلق بسرقة المواشي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)