شركة الجيلي: المصفاة لم تعد تنتج إلا المياه والفحم

كشف مصدر بشركة مصفاة الخرطوم المحدودة (الجيلي) التابعة لوزارة الطاقة والتعدين عن توقف المصفاة عن العمل بسبب تجميد الخام بمناطق الإنتاج، نتيجة لعدم استخدام المواد الكيميائية التي تعمل على عبور الخام إلى البلوف، لمدة ثلاثة أيام من قبل بعض شركات الأنابيب.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، قالت المصادر أمس، إن المصفاة أصبح لا ينتج إلا المياه والفحم فقط، وأضافت: المصفاة تخلو من جقمة واحدة من الخام إلا المخزون الاستراتيجي الذي لا يمكن التصرف فيه إلا من خلال موافقة رئيسي مجلسي السيادة والوزراء، ونبهت إلى أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة شهرين فقط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)