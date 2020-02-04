الاعدام لمتهمان بسبب كرسي بائعة شاي

أصدرت محكمة الجنايات بامبدة قراراً بالاعدام لمتهمان والسجن للمتهم الثالث بالسجن وذلك في البلاغ المفتوح في مواجهة متهمان وذلك على اثر الخلاف الذي وقع بسبب خلاف حول كرسي بمكان احدى بائعات الشاي حول احقية المجني عليه والمتهمين في الجلوس بالكرسي لتيطور النقاش الى مشاجرة قام على اثره المتهمين الثلاثة بالاشتباك مع المجني عليه الذي اصيب بطعنة اودت بحياته.

لتقوم الشرطة بحسب صحيفة الدار، بالقاء القبض على المتهمين وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ الى المحكمة حيث مثل الاتهام الاستاذ مزمل موسى احمد لتصدر المحكمة قرارها اعلاه في حق المتهمين الثلاثة مع حق الطرفين في الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

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الخرطوم: (أخبار الخليج 365)