التاريخ: 04-فبراير-2020
6 مشاهدة
أصدرت محكمة الجنايات بامبدة قراراً بالاعدام لمتهمان والسجن للمتهم الثالث بالسجن وذلك في البلاغ المفتوح في مواجهة متهمان وذلك على اثر الخلاف الذي وقع بسبب خلاف حول كرسي بمكان احدى بائعات الشاي حول احقية المجني عليه والمتهمين في الجلوس بالكرسي لتيطور النقاش الى مشاجرة قام على اثره المتهمين الثلاثة بالاشتباك مع المجني عليه الذي اصيب بطعنة اودت بحياته.
لتقوم الشرطة بحسب صحيفة الدار، بالقاء القبض على المتهمين وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ الى المحكمة حيث مثل الاتهام الاستاذ مزمل موسى احمد لتصدر المحكمة قرارها اعلاه في حق المتهمين الثلاثة مع حق الطرفين في الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الاعدام لمتهمان بسبب كرسي بائعة شاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.