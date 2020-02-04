جبريل إبراهيم: الجنائية أرحم للبشير

التاريخ: 04-فبراير-2020
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قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم إن المحكمة الجنائية ستكون أرحم من المحاكم الوطنية للرئيس السابق عمر البشير وزمرته.
وأضاف جبريل أن الضحايا لا يثقون في المحاكم السودانية وقدرتها ورغبتها في محاكمة البشير وسائر المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية عليه.
وأوضح جبريل بحسب صحيفة آخر لحظة، أن تعدد مسارات محادثات السلام تجربة جديدة لا تخلو من بعض التعقيدات للتنسيق والتوفيق بينها، ووصف القوانين التي شرع وزير العدل في سنها بالمستفزة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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