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تأجيل محكمة ندى القلعة لسفرها خارج السودان

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 04-فبراير-2020

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تأجيل محكمة ندى القلعة لسفرها خارج السودان

 

أجلت محكمة امتداد لحضور الشاكي والفنانة ندى القلعة وذلك في الجلسة المعلنة بالامس لسماع رد الاستاذة ندى حول تخلفها من حفل في صالة لصالح الشاكي واعتذرت الفنانة عن الجلسة عبر ممثل الدفاع لتواجدها خارج السودان.

 

 

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وتعود التفاصيل بحسب صحيفة الدار الى تخلف الفنانة ندى القلعة عن حضور الحفل لتقوم المحكمة بتحديد جلسة 27/3/ 2020للسير في الاجراءات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

 

 

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