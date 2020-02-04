تأجيل محكمة ندى القلعة لسفرها خارج السودان

التاريخ: 04-فبراير-2020
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أجلت محكمة امتداد لحضور الشاكي والفنانة ندى القلعة وذلك في الجلسة المعلنة بالامس لسماع رد الاستاذة ندى حول تخلفها من حفل في صالة لصالح الشاكي واعتذرت الفنانة عن الجلسة عبر ممثل الدفاع لتواجدها خارج السودان.
وتعود التفاصيل بحسب صحيفة الدار الى تخلف الفنانة ندى القلعة عن حضور الحفل لتقوم المحكمة بتحديد جلسة 27/3/ 2020للسير في الاجراءات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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