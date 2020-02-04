السعودية تبدأ استخراج أذونات استيراد المواشي السودانية

التاريخ: 04-فبراير-2020
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بدأت السلطات السعودية في استخراج أذونات لاستيراد المواشي من السودان.
في وقت وصف فيه عدد من مصدري الماشية إجراءات وزارة الثروة الحيوانية بالبطء في إنفاذ الضوابط والشروط الخاصة لاستئناف صادر الماشية الحية للسعودية.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، طالب عدد من مصدري الماشية بالإسراع في إجراءات الصادر لا سيما وأنهم تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة لتوقف الصادر وارتفاع الأعلاف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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