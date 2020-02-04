السعودية تبدأ استخراج أذونات استيراد المواشي السودانية

التاريخ: 04-فبراير-2020 فى : أخبار 11 مشاهدة بدأت السلطات السعودية في استخراج أذونات لاستيراد المواشي من السودان. Advertisements في وقت وصف فيه عدد من مصدري الماشية إجراءات وزارة الثروة الحيوانية بالبطء في إنفاذ الضوابط والشروط الخاصة لاستئناف صادر الماشية الحية للسعودية. وبحسب صحيفة آخر لحظة، طالب عدد من مصدري الماشية بالإسراع في إجراءات الصادر لا سيما وأنهم تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة لتوقف الصادر وارتفاع الأعلاف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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