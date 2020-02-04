الفنان هاشم بابنوسة يطالب بكنس المنتمين للنظام البائد باتحاد المهن

قال الفنان هاشم بابنوسة انه من المقاطعين لاتحاد المهن الموسيقية منذ سنوات بالرغم من العلاقة الوطيدة التي تربطني مع الفنان الكبير عبد القادر سالم، الرئيس الحالي وشديد الحرص على تسديد رسوم الاشتراكات.
واضاف بحسب صحيفة الجريدة: لا اذهب الى الدار لان الجالسين في الاتحاد على سدة مناصبه انتماءهم الحزبي معروف لكن بعد الثورة لا بد من الاطاحة بهم وكنسهم خارج الدار، وبعدها سنذهب الى الاتحاد ومن ثم تأتي الينا ادارة جديدة همها العمل لأجل الفن والفنون.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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