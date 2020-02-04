عبد الحميد يتسلم مهامه رسمياً مديراً لـ (سونا)

التاريخ: 04-فبراير-2020 فى : أخبار 21 مشاهدة تسلم المدير الجديد لوكالة السودان للانباء محمد عبد الحميد مهامه رسميا امس الاثنين من المدير السابق عبد الله جاد الله. وأكد عبد الحميد خلال مراسم التسليم والتسلم وجود اتجاه ورغبة أكيدة من الدولة لتطوير وكالة السودان للانباء “سونا” حتى تقوم بدورها الاعلامي المنوط بها تجاه الوطن. Advertisements وقال عبد الحميد بحسب صحيفة الحداثة ظللت طوال الفترة الماضية اتابع جهود القائمين على امر الوكالة حتى وصلت لهذه المرحلة، انا بالطبع ادرك ان “سونا” ليست هي ذات المؤسسة التي تركتها قبل ثلاثين عاماً، وكذلك انني من خلال فترة غيابي اكتسبت معارف جديدة وخبرات ستساعد في الاسهام في تطوير هذه المؤسسة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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