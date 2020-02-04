الحكومة: لا نعلم بلقاء جمع البرهان بنتنياهو

قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وفقاً لمصادر، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في أوغندا واتفق معه على بدء علاقات ثنائية بين البلدين تمهد للتطبيع بينهما.

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وأجرى نتنياهو بحسب صحيفة آخر لحظة، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية مايك بومبيو قال فيه إن السودان يسير في الاتجاه الصحيح؟

في وقت نفت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله علمها المسبق بلقاء الذي تم بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. وقالت الوزيرة بحسب (متاريس) إنها سمعت بخبر اللقاء عبر وسائل الإعلام مثل أي مواطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)