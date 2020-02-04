  وفد من مجلس الأمن يزور البلاد لتقييم الاوضاع في دارفور

يزور السودان وفد من مجلس الامن الدولي لتقييم الاوضاع الامنية في اقليم دارفور.

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وانخرطت اللجنة الاممية الأحد, في اجتماع مع الحكومة السودانية وتوجهت الاثنين, الى اقليم دارفور. وكان مجلس الامن الدولي اصدر القرار “1591” في مارس 2005 وشكل بموجبه لجنة من المجلس لمتابعة العقوبات المفروضة على السودان وملاحظة التقدم المحرز على مكافحة العنف ضد المدنيين وحظر الاسلحة ومنع الكيانات في دارفور من التزود بالاسلحة.

وفي حال نصت اعمال اللجنة على تورط اشخاص في العنف ضد المدنيين في دارفور فإنها توصي بإيقاع عقوبات عليهم تتعلق بحظر الاصول والحظر من السفر وحظر الاسلحة. وبحسب صحيفة الحداثة، فان مسؤولة اممية من اللجنة أبلغت وفد الحكومة السودانية امس الاحد، ان التغيير السياسي في السودان قد يساهم في اعمال الحكومة لتحسين الاوضاع الامنية في دارفور. وانتقل وفد مجلس الامن أمس الاثنين الى اقليم دارفور ويتوقع ان تجري جولة الى ولايات دارفور لتقييم الاوضاع الامنية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)