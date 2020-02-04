شرف الدين أحمد موسى يهدد صدارة المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يقود هلال الجبال في مباراة اليوم ضد المريخ من على الكابينة الفنية المدرب شرف احمد موسى والذي سبق له أن حقق الفوز على المريخ بهدفين في ملعب المريخ مع الهلال الابيض وفاز عليه بهدف مع التبلدي وبهدف مع المريخ الفاشر ويتوقع أن يجد المريخ صعوبة معه اليوم.

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