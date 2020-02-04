مصرع وإصابة 5 اشخاص في حادث مروري بطريق الانقاذ الغربي….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
لقي ثلاثة أشخاص بينهم شقيقان، مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرين إصابات مُتفاوتة في حادث مروري بطريق الإنقاذ الغربي الرابط بين الخرطوم والفاشر.
ووقع الحادث وفقاً لمصادر أمس، إثر انقلاب عربة (استايركس) كانت تقل مريضاً من الفاشر إلى الخرطوم، وذلك بالقرب من رئاسة محلية أم كدادة بشمال دارفور.
وقال أحد ذوي المُتوفين بحسب صحيفة الصيحة، إنّ السيارة كانت تقل المريض وأسرته وهم من سكان حي النصر، وانقلبت ثلاث مرات مما أدى لوفاة الشقيقين إسحق أحمد عبد الرحمن – (42) عاماً، والدومة أحمد عبد الرحمن – (38) عاماً، وعبده إبراهيم مرسال – (24) عاماً، وأصيب ثلاثة، تم نقلهم إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج، وتمّت مُواراة الجثامين الثرى بمقابر الشهداء بالفاشر.
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