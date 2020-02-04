هلال الجبال يستضيف المريخ عصر اليوم

الخليج 365 : يستضيف الهلال الجبال عصر اليوم المريخ الخرطوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع الاول لبطولة الدوري الممتاز في دورته الثانية والتي يتصدرها المريخ ويتوقع أن يأتي اللقاء قويا ومثيرا بين الطرفين وسيفقد المريخ في مباراة اليوم جهود عددا من اللاعبين.

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