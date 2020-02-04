الهلال يفاوض لومير بعد الوداع الافريقي

الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن الهلال السوداني فتح خطا مع المدرب الفرنسي ومدرب النجم الساحلي التونسي الاسبق روجيه لومير بغرض التعاقد معه ليقود الهلال في المرحلة المقبلة وتفيد متابعات الصحيفة ان الهلال يخطط للدخول للموسم الجديد بكتيبة مميزة وجهاز فني منسجم.

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