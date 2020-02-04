سيد عبد الحفيظ ينافس نجاح الموجي..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* استفزني جداً التصريح الذي أدلى به سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الاهلي المصري عقب عودة بعثتهم الى القاهرة قادمة من الخرطوم، بعد ما ادى الفريق مباراته بالجولة السادسة والاخيرة بالمجموعة الثانية لابطال افريقيا.. ووصف سيد فيها ملعب الهلال اثناء اللقاء الاخير بـ(الثكنة العسكرية).. ويا لها من كوميديا مضحكة..!!

* في البداية نقول.. اذا كان الاعلام السوداني ـ سواء كان صحف او اذاعات او قنوات تلفزيونية ـ قد تجاهل عبد الحفيظ ولم يهتم به او يتهافت عليه بالطريقة التي تتعامل بها معه اجهزة الاعلام المصرية هناك، فان ذلك يرجع الى ان رئيس النادي المحترم محمود الخطيب قد سحب البساط منه ومن جميع اعضاء بعثة الاهلي التي وصلت الخرطوم..

* ولأن الناس مقامات، كان من الطبيعي ان تهتم قناة الهلال بالسفير المصري الذي تكرم بزيارة ملعب الجوهرة الزرقاء ومعه احد الاداريين الذين وصلوا كوفد مقدمة مع مدير الكرة، فتحدث السفير ورئيس الهلال للقناة دون اي اشارة الى المندوب الآخر الذي زار الجوهرة وودعها دون ان يشعر به احد..!!

* مدير الكرة الذي وصف اجواء اللقاء بطريقة ساخرة، نشير اليه ونؤكد ان تحول ملعب الهلال الى ثكنة عسكرية كان (عشان خاطر تأمين سيادتكم، وبطريقة اكثر امناً واماناً من تلك التي طالبتم بها قبل وصول بعثتكم الى الخرطوم) واعتقد ان ذلك من شيم الشعب السوداني الكريم والذي فعل ما يفوق طاقته لتأمين (حضراتكم)..!!

* اداعاءات سيد ذكرتني بالعبارات التي كان يرددها الممثل الراحل المقيم الكوميديان نجاح الموجي في مسرحية المتزوجون خاصة ذلك المشهد الذي جمعه مع جورج سيدهم (العريس) عندما قال له (أهرش).. فيرد عليه جورج (أهرشك فين.. مش فاهمك انا)..!!

* وبصرف النظر عن وجود تشابه او تطابق في ملامح الوجه ما بين عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي والممثل الراحل المقيم نجاح الموجي، فان سيد اعاد لنا تلك الذكريات وكدنا نصاب بهستريا الضحك جراء محاولته توظيف كرم وشهامة شعب السودان في اتجاه مصلحة ناديه..

* الثكنة يا (سيد) لو كانت متوفرة في مباراة الاهلي والمصري ببورسعيد في اللقاء الشهير لما فقد العشرات من الشباب ارواحهم في غفلة، ثم ان الثكنة التي تتحدث عنها سنجدها تتوفر بمحيط كل ستاد في القاهرة بمباريات الدوري منذ سنوات وحتى الآن..

* الثكنة وفرها جيشنا، لحمايتكم تحسباً لامكانية استجابة الجمهور الذي ملأ المدرجات لاي استفزاز سواء من جانب الحكم او احد لاعبي الاهلي الذين يعرفهم كل عشاق الساحرة المستديرة في دول العالم باللجوء لاهدار الزمن في مثل المباراة الاخيرة..

* نعلم ان الرعب الذي فرض نفسه على جل الاهلاوية عقب التعادل امام الهلال والذي تسبب في تراجع الفريق للمركز الثاني بالمجموعة لا علاقة لشعب السودان به لان فريق القرن وجد نفسه امام واقع مظلم بمواجهة أما صن داونز او مازيمبي او الترجي..!!

* اما صن داونز فقد ألحق برفاق الشناوي العام الماضي هزيمة خماسية لا تزال آثارها باقية في النفوس، وبلا شك فان اعادة السيناريو اياه تبقى قائمة خاصة وان الفريق الثاني بالمجموعة سيؤدي ذهاب ربع النهائي في ملعبه القاهرة.. (و يا لها من قصة مثيرة)..!!

* وقوع الاهلي مع مازيمبي يعيد للاهلاوية الفوز الكبير الذي حققه رفاق مبوتو قبل اسابيع على الزمالك في لوممباشي بثلاثية بدروي المجموعات كانت قابلة لتكون خماسية او سداسية، قبل ان يفرض الكنغولي التعادل السلبي على ابناء كالديرون في القاهرة..!!

* كما ان التباري مع الترجي يعني اعادة لسيناريو السقوط المر القريب امام النجم الساحلي بمرحلة المجموعات.. كل ذلك يا (سيد) معروف للعامة لكن ان تسعى يا حبيبنا لتشويه صورة السودان بتلك الطريقة البايخة فهو ما لا نرضاه ابداً ويكفينا حفلات التكريم التي اقامها الرجل الانسان والنجم العملاق محمود الخطيب لقاقارين.. ودمتم..!!

* تخريمة أولى: يعود المريخ للدوري الممتاز اليوم ويحل ضيفاً على هلال الجبال باستاد كادوقلي وبلا شك فان صعوبة المقابلة تفرض على رفاق رمضان عجب مضاعفة الجهود في سبيل العودة بأول نقاط من خارج العاصمة لتعزيز الصدارة واعلان الرغبة بصورة عملية في الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز للعام الثاني على التوالي.. أفعلوها يا أشاوس وردوا عملياً على التجار والمشككين..!!

* تخريمة ثانية: وجه جورج سيدهم سؤاله لـ (صبي الجزارة) نجاح الموجي قائلاً: (تعرف ايه عن سياسة الوفاق).. فرد مزيكا: (يا بخت من وفق راسين في الحلال) فقال حنفي (دي سياسة أمك)..!! وطرح حنفي سؤال آخر: (بتعرف ايه عن السياسة) فرد عليه بعنجهية وسطحية: (أنا الشعب).. فضحكنا جميعاً بعمق.. وبعد ان استوعب (نجاح) السؤال قال: (السياسة انك تعمم الزبون وتبيع ليه لحمة اي كلام وتخليه دائماً كابس عليك) فرد حنفي (دي سرقة يا حرامي)..!!

* تخريمة ثالثة: وتاني بنعيد: مرت الايام، كالخيال احلام ولا نزال ننتظر نتيجة شكوى لوزان التي أوهم البعض عشاق الكيان بانها (مربوحة) ولعل ما حدث من فشل متراكم في القضايا التي افتعلها المرضى بالسنوات الماضية سيكون هو السند الاول والاخير للبسطاء لتقبل واقع تبدد الحلم الوهمي.

* حاجة أخيرة: لا ادري لماذا فرضت احداث فاصلة الجزائر ومصر تفاصيلها على ذاكرتي هذه الايام.. ربما لتأكدي من حقيقة ان سيد عبد الحفيظ صار منافساً لنجاح الموجي..!!