وأقبلوا على بعضهم يتلاومون.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× خرج الهلال من السباق الأفريقي بعد ملأ أنصاره وإعلامه وإداريوه الدنيا ضجيجا عبيطا، وصوروا للناس أن فريقهم بخير وعافية، وصاروا يتغزلون في نصر لم يأت، ويتحدثون عن صعود غير مأمون، فملئوا عقول الفتيان والفتيات وقليلي المعرفة والدراية، بأن فريقهم يقارب ليفربول.

×وقبل كل حديث أريد أن أشيد بحضور الجماهير للإستاد وانتظام الأغلبية في التشجيع وعدم انشغالها بشيء غير التغني بفريقها وناديها، ونخص بالإشادة الأولتراس الذي ظل يقوم بواجبه المنوط به من على المدرجات، في لوحة رائعة وجميلة نالت رضا الكافة بكل تأكيد ويقين.

×ملعب المباراة ومباني الجوهرة وكلما بها كان غاية في الجمال، وحتى المقصورة الرئاسية كانت لوحة أنيقة زادها أناقة الخطيب وشخصيته البرتوكولية العالية.

×إذن الجهات التي قامت بالتجهيز لهذه المباراة فيما يلي إدارة الهلال لم تقصر، حيث أهدت الناس ملعبا أخرس الألسن، وشكل بديع طل للعالم عبر قنوات النقل التلفزيوني.

×لكن كل الأسى والمرض كان يتمركز عند اللاعبين وجهازهم الفني، فلقد غاب لاعبو الهلال عن المباراة حتى الدقيقة 80، وتركوا لاعبي الأهلي يصولون ويجولون، ويتنافسون في إضاعة الفرص المهداة إليهم.

×كتبت أمس الأول عبر هذه المساحة بأن المباراة ستكون بين الذكاء والغباء، وكنت أعني بدقة ما كتبته، لأن الكافة كان يتحدث عن ضعف مستوى لاعبي الأهلي وكيف أنهم عجزوا عن تحقيق الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي، خارج الأرض وكيف أنهم نالوا هزيمة أمام النجم بتونس،وكانوا أسوأ حالا من الهلال بالقاهرة.

×وكنت أقصد أن لاعبي الهلال لن يسعفهم فكرهم الكروي، ولن يستطيعوا استغلال هوان وضعف الفريق المصري، وأن الجهاز الفني ذاته سيكون مطية سهلة للجهاز الفني المصري، وقد حدث ما رميت إليه وفاض بلا جدل.

×منذ انطلاقة المباراة وضح بجلاء أن لاعبي الأهلي يريدون التأهل وأنهم أتوا لذلك، وأنهم لن يتركوا الأمور تسير كما يتمناه الأزرق، فلاحظ الكل الحركة السريعة وعدم التباطؤ، وكان الهدوء عليهم باديا وبائنا، وتحكموا في المباراة منذ أن نفخ رضوان في صفارته.

×وبالمقابل رأينا تراخ قبيح وتهاون لا يشبه فريقا ليس له مخرجا غير النصر والفوز، فغاب اللعب الضاغط وراح اطهر الطاهر ولم نره إلا عند الاحتجاج على الحكم بلا مبرر، سوى العجز والتوهان الكريه.

×وكان التهور واللعب العنيف الذي يدل على عدم التوازن والاتزان، فهذا الأسلوب أراح لاعبي الأهلي وجهازهم الفني، وصاروا يلعبون على هذه النواحي السلبية عند لاعبي الهلال.

×لك يخذلنا الفاتح النقر عندما قلنا أنه لا يملك أية خبرة أو ثقافة تعينه ليخرج الهلال من مقصلة الأهلي، فبدأت عيوب الرجل عندما هل اللاعب عماد محسن ضمن التشكيل الرئيس، رغم فشله الواضح في المباراة السابقة، وان وجوده كان خصما على الهلال وزاده سوءا على سوءه، ومع كل هذا لم يخرجه الفاتح بل أعطاه وقتا كبيرا، كان سببا أساسيا في خروج الهلال وعدم فوزه.

×الرأي عندي هو، أن خرج من هذا التنافس منذ أن قبل بالهزيمة من النجم الساحلي بالخرطوم، وأن الهلال خرج بسبب تواضع لاعبيه وخوفهم من لاعبي الأهلي، بالرغم أن الأهلي لا علاقة له بأهلي القرن الذي يعرفه الناس أبدا أبدا.

× خلاصة القول هو، أن تصرف عضو مجلس إدارة الهلال وحديثه مع اللاعبين تحميلهم المسئولية، أسلوب غير جيد، ولاعبي الكرة لا يحاسبوهم بهكذا عنجهية ، وكذلك رد عبد اللطيف بوي كان قبيحا، ويدل على ضحالة فكره، فالتلاوم مكانه معروف وجهته معلومة.

ذهبيـــــــــــات

× واصل ليفربول تألقه وتأنقه وإمتاعه الكروي الرفيع وحقق نصرا مستحقا على ثاوسامتون.

× جمال ليفربول لا يتوقف عند الانتصار وتحقيقه بل في أسلوب لعبه داخل الملعب.

× الليفر يجعلك تتابع مباراته وأنت في غاية السرور والمتعة الفائقة.

× والأجمل في الليفر ذلك اللعب الجماعي والتناغم، الذي يصل درجة الانصهار.

× تتحدث عن حارس ذكي ولماح وسريع اتخاذ القرار لإنه إلسون.

× فيخطفك نظرك للصخرة الما خمج فندايك ، ولا ينتهي تعجبك عند قوميز.

× ويا روعة طرفي الدفاع الكسندر أرنود وربيتسون .

× هندرسون وفالندوم وفابينو، وأمشي خطوة للأمام فهناك كتلة الإمتاع.

×صلاح ، فيرمينو، شمبرلين، وإن غاب أسد السنغال فالبقية نمور ورجال.

بالسودان.

الذهبيـــة الأخيرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لها الصباح نقول، أن تلاسن وتلاوم إداري الهلال، مع اللاعبين عقب المباراة، كان خطئا ، فالكل قصر وفرط، ولكنهم أقبلوا على بعضهم يتلاومون.