شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: توقع رئيس وزراء إثيوبيا أن تنتهي المفاوضات الفنية حول سد النهضة، والتي تجري في واشنطن برعاية أمريكية وبمراقبة البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للأمم المتحدة، قريبا.

وبحسب موقع “العربية” السعودي قال أبي أحمد: “نتوقع انتهاء مفاوضات سد النهضة قريبا لمصلحة الجميع”.

وأعلنت مصر، الجمعة الماضية، التوصل إلى اتفاق مع أثيوبيا والسودان حول سد النهضة، تضمن خطة ملء السد على مراحل وآلية التعامل مع الجفاف والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والعودة للاجتماع في 12 شباط/فبراير الجاري لإقرار صيغة الاتفاق النهائي. المادة السابقة الجمل.. بقلم بابكر سلك المقالة القادمة وأقبلوا على بعضهم يتلاومون.. بقلم بابكر مهدي الشريف

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