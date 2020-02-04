الجمل.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] الجمل حيوان أليف.

] الجمل يستطيع العيش في الصحراء دون عناء.

] الجمل يقطع آلاف الأميال سيراً على الأقدام دون أن يهتز له سنام.

] الجمل حيوان لطيف.

] الجمل حيوان صبور جداً.

] الجمل إحتار في الهلال.

] صبر تسعين سنة فاق صبر الجمل ذاتو.

] حيرتوا الجمل وحيرتوا الصبر ذاتو.

] أيها الناس

] ولد الهلال سنة ألف وتسعمية وتلتين.

] والآن نحن في عشرين عشرين.

] ولازال الهلال يبحث عن مخرج من صفره الدولي.

] تسعين سنة بالتمام والكمال.

] والنتيجة صفر.

] تسعين صفر بالتمام والكمال والنتيجة هلال.

] تسعين سنة يا أنا ومانديلا عندنا.

] ولكن خروج أبو الهل كان خيراً له.

] هناك في صن داونز والبعبع الترجي ستات وأم بعلو مازيمبي ووداد الماكضابة.

] كان أبو الهل بقى وسطهم زي الأرنب وسط كلاب الصيد.

] أخير ليهم لحدي هنا برغم مازمبية الأهلي التي ضاعت بأوامر عليا خوفاً من بورسعيد سودانية بحسب قول كهربا.

] يجب أن ننظر لنصف الكوز المليان.

] رغم أنو الكوز الزمن ده شوفتو تقرف.

] لكن النصف المليان من خلاله نري جمالاً.

] الكلاب الشرطية كانت حضوراً أنيقاً من عصراً بدري.

] وولف أصلي جيرمان شيبرد.

] وحتى حضور الشرطة بهذه الكثافة كان أنيقاً.

] بالذات بعد دخل طفل الحجارة الأول و ناس أبو طيرة جوا وختوا الهلال في فتيل.

] كان منظرهم رائع بتلك الأزياء وهم يشكلون حلقة بدت للعيان لوحة.

] كأنهم عيدان الأقاشي مقزوزة في الرمال ووسطهم أحمر الأهلي جمر القضية.

] قلت ليكم كان في حاجات جميلة برغم طيران الزنطور.

] منظر جمال سالم خارج طمنطاشر وكهربا في خط كان مشهد خرافي.

] لأنو الكورة الماشة على المرمى الخاوي على عروشه.

] براها لفت.

] خلي بالك ياروشا دي النفاثات في العقد ذاااته.

] والحبيب محمد عبدالماجد كتب.

] ح نتأهل.

] وحاحا أكد.

] والبخور إنطلق.

] والله لايصلح عمل المفسدين.

] هكذا يقول رب العرش العظيم

] قلت لي ح يا م ح م د؟.

] أيها الناس.

] يظل مانديلا رمزاً إفريقياً للنضال.

] وتظل مانديلا البطولة القارية الوحيدة للأندية السودانية.

] ويظل المريخ بمانديلا الزعيم وسيد البلد بي حقو والكبير والوحيد والمتفرد والبشبهو منو.

] والأوحد المتواجد بلوح الشرف الإفريقي الذي يضم الفرق الفائزة ببطولات الكاف.

] ويظل الصفر صفراً ساكناً في محلو.

] فطومة أختي.

] لسة جماعتك عندهم أمل في الأميرة السمراء؟.

] عارفة يافطومة حبوبة مولانا مجذوب رئيس رابطة قطر عندها مقولة شهيييرة.

] بتقول

] لما تخت ليها شيء وماتلقاهو.

] الشيء ده أسي ختيتو هنا بي يدي دي .

] طار وين؟.

] أريتو بي طيران فااااااطنة.

] لأول مرة مولانا مجذوب عرف فاطنة البتقولها حبوبتو.

] أسي طيران أمس ده ماياهو طيران فااااطنة؟.

] أيها الناس.

] من أجمل تعليقات الشفوت علي طيران أمس.

] قالوا واحد اتصل على قناة الهلال قال ليهم عيدوا لينا مباراة الهلال والأهلي.

] ناس القناة قالوا ليهو الجزء المدني ولا العسكري؟.

] أيها الناس.

] يظل مانديلا رقماً.

] ويظل الصفر صفراً.

] أيها الناس.

] إن تنصروا الله ينصركم.

] أها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم.

] كان شفت يا والينا.

] صفرنا مبارينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال أسي دي كورة يجيبونا ليها من الضهر؟

وإلى لقاء.

سلك