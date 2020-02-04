نظافة العاصمة أم نظافة الناس؟.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] لماذا نطالب بعاصمة نظيفة وبعض سكانها نموذج للقذارة، كيف يستقيم أن نبتدر حملة لنظافة الأحياء والمدن تحت رعاية مجلس السيادة ونحن نعلم جيداً أن جزءاً من سكان هذه الأحياء هم أس الأوساخ والبلاء، بل أن مجلس السيادة نفسه إن غادر شارع القيادة العامة والنيل قبالة القصر، فسيرى الأوساخ على أصولها..

] حسناً.. كم عدد المواطنين الذين يقذفون القارورات الفارغة لمياه الصحة والمياه الغازية والعصائر والآيس كريم في الطريق العام ..؟؟

] بل، كم عدد المواطنين الذين يرمون المناديل الورقية المستعملة وعبواتها على الشارع ..!!؟

] كم عدد المواطنين المدخنين الذين يرمون أعقاب السجائر وعلب السجائر الفارغة تحت الأقدام ..!؟

] وكم عدد المواطنين الذين يتعاطون التمباك والذين يجعلون من كل حائط وخلف كل كرسي في كل مرفق عام سلة لقذف منتوج التمباك المستعمل من تحت شفاههم الى الخارج …!؟

] كم عدد المواطنين الذين يلقون بأكياس الساندوتشات وكراتين البيتزاء والفطائر في الشارع العام..!؟؟

] حسناً.. كم عدد المطاعم والكافتريات الشعبية التي جعلت من الشارع العام مسرحاً للمياه الراكدة والذباب وغسل الأيادي ..!؟

] طيب.. كم عدد المواطنين الذين يعتبرون أن الجلابية لا تكون نظيفة وبيضاء ومكوية، إلا عند صلاة العيد او عند حفلة العرس، وأن الثوب الجديد النظيف لا يلبس إلا في الأعراس والسمايات ..!!؟

] حسناً.. كم عدد المواطنين الذين يحومون في الشارع وهم يحملون فرشاة الأسنان او المسواك (لا تعتقدون أن الأمر يخص الأحياء الشعبية او بعض القرى)، بل يحدث هذا الأمر في قلب الخرطوم وقبالة إحدى مباني النيابة…!؟

] كم عدد المواطنين الذين تندم على اليوم الذي جعلك تعتلي معهم مصعد كهربائي او تقف الى جانبهم في صف صراف آلي او عند أية نافذة شراء او معاملة تستوجب الصفوف، ذلك أن الرائحة المنبعثة منهم تخبرك أن هنالك جثة متعفنة بجانبك وأن هؤلاء لا يعرفون أن هنالك مشروعاً اسمه استحمام او هنالك عطور او حتى مسك وليمون لإزالة رائحة العرق…؟؟

] حسناً.. كم عدد المواطنين الذين يجب أن تضع كمامة على وجهك حتى لا يتناثر الرزاز من أفواههم وتصطدم برائحة البصل والفجل أثناء حديثهم ..!!؟ .

] كم عدد المواطنين الذين لا يفرقون بين الأوساخ والفقر، ولا يعلمون أن القذارة لا علاقة لها بما تحمله من نقود…!؟

] حسناً.. كم عدد المواطنين الذين يعطسون في الهواء ..؟؟

] كم عدد المواطنين الذين ينظفون أنوفهم دون استعمال مناديل ..؟؟

] كم عدد المواطنين الذين ينظفون أنوفهم بأياديهم ويمدون ذات اليد للسلام عليك؟!

خارج السور:

] النظافة من الإيمان..ده ما كلام شيوعيين!!.