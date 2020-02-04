روحاني: طهران لا تزال مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل الخلافات حول الاتفاق النووي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، في اجتماع مع منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في طهران، إن بلاده مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس الإيراني، قوله إنه “لا تزال إيران مستعدة للتفاعل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل القضايا، وكلما التزم الجانب المقابل بالكامل بالتزاماته، ستعود إيران إلى التزاماتها”.
وأعلنت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الشهر الماضي، تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رفض “الحجج الإيرانية” لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
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