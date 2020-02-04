غــداً.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

– أستاذ

– مسرحية (شخصيات تبحث عن مؤلف) تقطع نصف قرن لكن الاسم يبقى لأن الأحداث في كل مكان الآن هي شخصيات تبحث عن مؤلف

– والشخصيات نسكبها.. حتى تتكرم أنت بالتأليف

– والآن ما يزحم السودان من الشخصيات هو صراع قادة المخابرات

– صراع عبد الغفار وقوش وآخرين من هنا

– وصراع مخابرات تتجارى.. آخرها مخابرات روسيا.. و.. و

– ومن الشخصيات

– الشيوعي الذي يدير مسألة الدقيق الآن.. والذي هو من أقارب غندور

– والكاتب الذي هو ابن أخت قوش

– و(ودفلان) من كسلا.. الذي هو أغرب الشخصيات.. الذي يقود شخصيات خطيرة.. والذي لا نستطيع الحديث عنه الآن

– وصاحب الدقيق من يقوده هم الخضر والخضر

– والأول هو الرمز القديم للصراع داخل الشيوعي ( والناس ما زالوا يذكرون أحد أفلام ساحات الفداء.. أيام كان التجمع يقيم في أسمرا وفيه فاطمة أحمد إبراهيم تتحدث عن التدبير.. وهناك تقول

: نفعل.. ونفعل.. وبعدها الصادق (حيشمها؟؟)

تعني الرئاسة

– ومن يرسل الشريط إلى جهة ما هو أحد الشيوعيين المصطرعين مع الشيوعي)

– و.. و..

(2)

– والأسماء والسطور هذه كانت هي القليل مما كان (زوارنا) يضجون به

– ومجموعة غريبة تدخل مكتبنا.. ولمحة واحدة تكشف لنا أن الأمر ليس مصادفة

– والحديث الملهوج المتضاحك يجعلنا نوقن أن الأمر غطاء لشيء

– والمجموعة تكوينها وأسلوبها في الحديث أشياء تكشف عما تحتها

– والمجموعة كانت تضم شخصيات حزبية من الصف الثاني والثالث

– والمجموعة كان (قاموسنا) يقول إنهم من غواصات الحزب الشيوعي في الأحزاب التي ينتمون إليها.. يرسلونها إلينا لأنها.. في ظنهم .. تحت الغطاء

– والمجموعة حديثها الذي يتقافز إلى الأحداث والشخصيات والذكريات كان حديثاً يدبر بحيث يصبح (اغتيالاً برصاص الذكريات).. اغتيالاً لشخصيات معينة.. داخل الحزب ذاته

– والحديث عن أن فلان هو ابن أخت قوش يقود إلى الحديث عن فلان الشيوعي الذي هو من أقارب غندور.. والذي هو من يدير سلعة دقيقه الآن

– والحديث كان يدار بحيث يقفز من قريب قوش إلى قريب غندور إلى لقاء غريب بين قريب غندور هذا وبين صاحب السلعة لما كان معتقلاً

– والمتحدث لما كان لسانه يحكي دعوة قوش للمعتقل هذا في الفجر كانت عيون المتحدث تقول لنا (أنت تعرف ما تعنيه دعوة مدير المخابرات لمعتقل عنده لحديث خاص)

– و..

(3)

– أستاذ

– ونحدث قبل أسابيع طويلة عن أن (الزنقة) تجعل حمدوك يرسل الرسل سراً إلى الإسلاميين

– وبالطبع لم يصدق أحد

– وأمس الأول السيد أسامة توفيق وعن لقاء د. غازي وحمدوك يقول إن الرسل كانت تمشي هناك منذ مائة يوم

– وقلنا حكومة جديدة لا يبقى منها إلا حمدوك.. ويكذبوننا.. والحديث هذا/حديث عن أن الحكومة الآن تذهب ولا يبقى منها إلا حمدوك/ حديث نكرره.. ويكذبونه.. والحديث هذا يطل الآن من جهات كبيرة.

ومثلها ألف حديث.. نحدث به..

ويبدو مستحيلاً.. ثم يقع

– والقادم من الأمر (الذي نشير إليه الآن وسوف يقع) هو أن مخابرات أجنبية مكتبها في جوبا تدبر عملاً في السودان ينتهي بانفجارات واسعة

– والجهة هناك التي تعطي قوش جواز سفر دبلوماسي

– وتستلم أربعمائة مليون دولار من دولة شديدة الثراء.. تدبر الآن شيئاً

– نحدث عنه غداً

– والورشة التي تدير الخراب القادم يصل أعضاؤها السبعة والعشرون إلى فندق يطل على النيل

– هذه هي بعض شخصيات المسرحية و.. اكتبها أنت

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– بروفسيور جعفر

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