غــداً.. بقلم اسحق فضل الله

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
– أستاذ
– مسرحية (شخصيات تبحث عن مؤلف) تقطع نصف قرن لكن الاسم يبقى لأن الأحداث في كل مكان الآن هي شخصيات تبحث عن مؤلف
– والشخصيات نسكبها.. حتى تتكرم أنت بالتأليف
– والآن ما يزحم السودان من الشخصيات هو صراع قادة المخابرات
– صراع عبد الغفار وقوش وآخرين من هنا
– وصراع مخابرات تتجارى.. آخرها مخابرات روسيا.. و.. و
– ومن الشخصيات
– الشيوعي الذي يدير مسألة الدقيق الآن.. والذي هو من أقارب غندور
– والكاتب الذي هو ابن أخت قوش
– و(ودفلان) من كسلا.. الذي هو أغرب الشخصيات.. الذي يقود شخصيات خطيرة.. والذي لا نستطيع الحديث عنه الآن
– وصاحب الدقيق من يقوده هم الخضر والخضر
– والأول هو الرمز القديم للصراع داخل الشيوعي ( والناس ما زالوا يذكرون أحد أفلام ساحات الفداء.. أيام كان التجمع يقيم في أسمرا وفيه فاطمة أحمد إبراهيم تتحدث عن التدبير.. وهناك تقول
: نفعل.. ونفعل.. وبعدها الصادق (حيشمها؟؟)
تعني الرئاسة
– ومن يرسل الشريط إلى جهة ما هو أحد الشيوعيين المصطرعين مع الشيوعي)
– و.. و..
(2)
– والأسماء والسطور هذه كانت هي القليل مما كان (زوارنا) يضجون به
– ومجموعة غريبة تدخل مكتبنا.. ولمحة واحدة تكشف لنا أن الأمر ليس مصادفة
– والحديث الملهوج المتضاحك يجعلنا نوقن أن الأمر غطاء لشيء
– والمجموعة تكوينها وأسلوبها في الحديث أشياء تكشف عما تحتها
– والمجموعة كانت تضم شخصيات حزبية من الصف الثاني والثالث
– والمجموعة كان (قاموسنا) يقول إنهم من غواصات الحزب الشيوعي في الأحزاب التي ينتمون إليها.. يرسلونها إلينا لأنها.. في ظنهم .. تحت الغطاء
– والمجموعة حديثها الذي يتقافز إلى الأحداث والشخصيات والذكريات كان حديثاً يدبر بحيث يصبح (اغتيالاً برصاص الذكريات).. اغتيالاً لشخصيات معينة.. داخل الحزب ذاته
– والحديث عن أن فلان هو ابن أخت قوش يقود إلى الحديث عن فلان الشيوعي الذي هو من أقارب غندور.. والذي هو من يدير سلعة دقيقه الآن
– والحديث كان يدار بحيث يقفز من قريب قوش إلى قريب غندور إلى لقاء غريب بين قريب غندور هذا وبين صاحب السلعة لما كان معتقلاً
– والمتحدث لما كان لسانه يحكي دعوة قوش للمعتقل هذا في الفجر كانت عيون المتحدث تقول لنا (أنت تعرف ما تعنيه دعوة مدير المخابرات لمعتقل عنده لحديث خاص)
– و..
(3)
– أستاذ
– ونحدث قبل أسابيع طويلة عن أن (الزنقة) تجعل حمدوك يرسل الرسل سراً إلى الإسلاميين
– وبالطبع لم يصدق أحد
– وأمس الأول السيد أسامة توفيق وعن لقاء د. غازي وحمدوك يقول إن الرسل كانت تمشي هناك منذ مائة يوم
– وقلنا حكومة جديدة لا يبقى منها إلا حمدوك.. ويكذبوننا.. والحديث هذا/حديث عن أن الحكومة الآن تذهب ولا يبقى منها إلا حمدوك/ حديث نكرره.. ويكذبونه.. والحديث هذا يطل الآن من جهات كبيرة.
ومثلها ألف حديث.. نحدث به..
ويبدو مستحيلاً.. ثم يقع
– والقادم من الأمر (الذي نشير إليه الآن وسوف يقع) هو أن مخابرات أجنبية مكتبها في جوبا تدبر عملاً في السودان ينتهي بانفجارات واسعة
– والجهة هناك التي تعطي قوش جواز سفر دبلوماسي
– وتستلم أربعمائة مليون دولار من دولة شديدة الثراء.. تدبر الآن شيئاً
– نحدث عنه غداً
– والورشة التي تدير الخراب القادم يصل أعضاؤها السبعة والعشرون إلى فندق يطل على النيل
– هذه هي بعض شخصيات المسرحية و.. اكتبها أنت
****
بريد
– بروفسيور جعفر
– بعد الفشل في الحصول على هاتفكم ولشهر كامل.. تكرموا بالاتصال
كانت هذه تفاصيل خبر غــداً.. بقلم اسحق فضل الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.