مصرع 13 طفلا واصابة 40 أخرون في حادث تدافع في كينيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: لقى 13 طفلا مصرعهم وأصيب 40 أخرون، إثر حادث تدافع تعرضوا له خلال مغادرتهم مدرسة للمرحلة الابتدائية في غرب كينيا.

وقال ديفيد كابينا رئيس الشرطة في مدينة كاكاميجا: “فقدنا 13 طفلا في حادث تدافع، ولدينا آخرون يرقدون في المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

ووفقا لما نشرته وكالة “رويترز”، أفادت المصادر أن الأطفال تعرضوا لحالة ذعر أدت إلى تدافعهم، وما زال مصدر شعورهم بالذعر مجهولا إلى الآن.

وأضاف كابينا “فتحنا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث”.

يذكر أن الصليب الأحمر الكيني، أعلن أن خدمات الطوارئ هرعت لتقديم المساعدة بشأن “تدافع قاتل” في مدرسة. المادة السابقة تعرّف على أسعار النفط في معاملات اليوم الثلاثاء المقالة القادمة غــداً.. بقلم اسحق فضل الله

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