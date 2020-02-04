صور زفاف الناشط السياسي (ذو النون) مع عروسته تجذب أنظار رواد مواقع التواصل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
جذبت صور زفاف الناشط السياسي المحامي (ذو النون عثمان) بجانب عروسته أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما نقل محرر (كوش نيوز).
وانهالت التهاني للعروسين بعد نشر صورهم على عدة صفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بالرفاه والبنين، كما لم تخلو التعليقات من المناكفة السياسية.
إذ علق أحدهم متسائلاً بتهكم : ( هذا هو الطرح القادم؟ في إشارة إلى الجملة التي ظل يكررها ذو النون في معظم تسجيلاته).
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