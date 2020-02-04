تصريحات بلدو تتسق مع علمانية قحت!.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] البيان الهزيل الذي اصدره د.علي بلدو ليبرئ به نفسه مما تقيأه من فاحش القول زاد من استيائي وامتعاضي وغضبي عليه، وليته اعتذر صراحة عما بدر منه من سقطة داوية هي في رأيي الاكبر في مسيرته المهنية الطويلة.

] يا بلدو لن تنطلي على الناس اساليب الخداع والتضليل التي مارستها في بيانك الهزيل فقد قلت في حديثك التلفزيوني للاستاذ بكري المدني بقناة ام درمان الفضائية إن المثلية الجنسية (لا تعد مرض او اضطراب) كما ناديت بالاعتراف بالمثلية الجنسية وطالبت (بسن قوانين سودانية تحترم {حقوق} المثليين رجالاً كانوا او نساء لان القانون الحالي [ينتهك] الكرامة الانسانية و[ينتهك] حقوق الانسان العالمية والقوانين الدولية) وانكرت أن يسمى ذلك الانحراف السلوكي الخطير بالشذوذ أما بيانك التوضيحي اللاحق فقد حاولت انكار كل ما بدر منك من تصريحات مخجلة لا تصدر عن انسان سوي فقمت بتصحيح موقفك الأول وسميت تلك العلاقة الشاذة والقبيحة بالشذوذ وبالمرض وبالداء والوباء ووصفت مقترفيه بـ(مرضى ومريضات المثلية الجنسية).

] صدقني إن من ثاروا من المواطنين وامتعضوا حتى اضطروك الى اصدار ذلك البيان سيقبلون اعتذارك لو تحليت بالشجاعة والشفافية واقررت بالخطأ فكل ابن آدم خطاء ولكنك حاولت ان تنسب اقوالك حول تلك الممارسة الشاذة والمنكرة ديناً وعرفاً الى القانون الدولي كما لو أنها لم تكن صادرة منك!

] اما التعلل بالعقوبات الاقتصادية الدولية وغير ذلك من الهتر و(اللولوة) فهو مما لا ينطلي على احد.

] ليتك يا بلدو لو علمت كمية الغضب الذي اثاره كلامك وكيف زأرت منابر الجمعة انكاراً لحديثك غير الموفق ولو كنت مكانك لاعدت الاعتذار بشكل صريح ولما اثرت الناس مرة أخرى بعبارات مستفزة تضمنها بيانك التوضيحي مثل قولك : (معارك في غير معترك اثارها بعض مرضى النفوس والمرجفون في المدينة)!

] الضجة التي اثارتها تصريحاتك يا بلدو كانت معركة في معترك حقيقي يتعلق بدين وقيم واعراف وتقاليد المجتمع ولم يثرها (مرضى النفوس) كما قلت انما اثرتها انت المفترض أن تكون معالجاً للمرجفين ولمرضى النفوس من خلال التقيد بخلق المجتمع وسلوكه القويم.

] سررت والله من ردة فعل الجمهور التي طمأنتني أن مجتمعنا لا يزال محافظاً على دينه وقيمه وخلقه الرفيع وتقاليده السمحة (ولكن)

] بربكم ما الذي دفع بلدو لاخراج ما في جوفه من حديث فاحش كان فيما مضى يستحي منه ويخجل ؟!

] لا اظنني في حاجة الى التذكير بأن حديث بلدو يتسق تماماً مع حالة التفسخ والانحلال القحتاوي الذي اصاب البلاد بعد أن تبرج المنكر وخرج الى العلن سيما وقد وجد تشجيعاً من نظام حكم علماني يحارب الاسلام ويشرعن للدعارة ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويحض على ممارسة الفواحش، بل ويدعو اليها جهاراً نهاراً!

] ماذا بربكم يمنع الفتيات من امتطاء ظهور الشباب من غير المحارم في الشارع مما رأيناه خلال الاعتصام وقد اباح مجلس الوزراء الدعارة والافعال الفاحشة والمخلة بالآداب العامة وصرح وزير العدل أن المريسة ثقافة سودانية ينبغي أن تحترم وأن حفظة القرآن يتعاطونها؟!

] ماذا بربكم يمنع بعض الفتيات – بعد تحليل الدعارة بالقانون- من الخروج الى الشارع وكتابة عبارات خادشة للحياء يتحدين بها المجتمع على جدر وحوائط المؤسسات العامة مثل عبارة: (كرامتي ليست في عذريتي) وقد ألغي قانون النظام العام الذي لم يلغ حتى في الغرب الاوروبي والامريكي بثقافته الأباحية؟!

] نعم، لم يلغ في امريكا التي لا تسمح لموظفة مثلاً ان تزاول عملها وهي عارية تماماً او تخرج عارية في الشارع كما لا يسمح بتناول المخدرات او الاخلال بالنظام العام.

] اتحدث أيها الناس عن مبدأ أن هناك قوانين للآداب العامة في كل بلاد الدنيا تتسق مع اعراف كل مجتمع على حده وعندما اجرت صحيفة (التيار)، الداعية الى العلمانية والليبرالية، استطلاعاً للرأي حول قانون النظام العام رفض أكثر من (90)% من القراء نساء ورجالاً إلغاء ذلك القانون لكنهم طالبوا باصلاح التطبيق من قبل رجال الشرطة وكتب عثمان ميرغني متحسراً على تلك النتيجة التي تتعارض مع قناعاته الفكرية بينما كتبت وقتها معبراً عن سعادتي أن مجتمعنا لا يزال بخير وانه لا يزال ينهل من نبع الاسلام الصافي.

] ما ادلى به بلدو ما كان ليصدر لولا حالة الانفلات الاخلاقي التي تزايدت بشكل مريع بعد أن تسيدت قحت الساحة واضفت عليها من ثقافتها وقناعات ومرجعيات كياناتها الخارجة على ثقافة وتقاليد اهل السودان كما ان إلغاء قانون النظام العام احدث اثره السالب على المجتمع وصدقوني ان القادم اسوأ بكثير ما لم نوقف ذلك العبث وننتصر لديننا وخلقنا وتقاليدنا السمحة سيما وقد شرعن الخروج على الدين والتجرد من الحياء بإلغاء او تعديل قوانين الشريعة الاسلامية وتولى كثير من السفهاء مناصب تفحيش المجتمع وتخريبه اعلاماً وتعليماً وتشريعاً ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.