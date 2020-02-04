عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

البرهان ونتنياهو يتفقان علي تطبيع العلاقات بين البلدين

احتجاجات وهتافات تجبر المهدي لإلغاء خطابة بالجنينة

استقالة مفاجئه ل إبراهيم الشيخ

جسري جوي لنقل السودانيين من ووهان

المالية تصدر ضوابط جديده لتصدير الذهب وخروج بنك السودان

أخبار اليوم:

الناطق الرسمي باسم الحكومة : لم يتم اخطارنا بشأن لقاء البرهان ونتنياهو بيوغندا.

الخرطوم تقرر إجلاء السودانيين من الصين وتبلغ بكين بالقرار وتطلب المساعدة.

إبراهيم الشيخ لـ «أخبار اليوم» : استقالتي لعدم القدرة على تقديم المزيد من العطاء السياسي.

شرطة النجدة ولاية الخرطوم تضبط متهمين أطلقا النار على مواطن بالصحافة.

الوطن:

“الوطن” تكشف معلومات مثيرة عن أوضاع السودانيين في “ووهان” الصينية

هنالك معاناة في الغذاء ومياه الشرب وحصار تام

دكتور حاتم بابكر: نحن أكثر من 160 طالب دكتوراة وماجستير وبكالريوس

آخر لحظة:

توقف مصفاة الجيلي

الحكومة: لا نعلم بلقاء جمع البرهان بنتنياهو

أعداد كبيرة من الجثث في مشارح العاصمة

جبريل إبراهيم لـ (آخر لحظة): قوانين وزير العدل مستفزة

بسبب كورونا.. إجلاء السودانيين من الصين

المجهر السياسي

البرهان يزيل الجدار ويلتقي نتنياهو

قوي الحرية تشكل في حقيقة اللقاء وقيادي شيوعي يقول : لا اصدق

استقالة مفاجئه ل إبراهيم الشيخ من العمل السياسي

استلام 80% من واجهات وممتلكات المؤتمر الوطني بالشمالية

بشير أدم رحمة يكشف تفاصيل لقاءات الشعبي مع حمدوك والبرهان

الصيحة

السودان وإسرائيل نحو التطبيع

أوامر بالقبض على كرتي وغازي وغندور واخرين في بلاغ 89

السيادي يوجه بجسر جوي عاجل لنقل السودانيين من الصين

احتجاجات تفشل خطاب المهدي بالجنينة

حمدوك : الحكومة الانتقالية تعمل في تناغم تام واهدافها سامية

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الجريدة

أنباء عن لقاء البرهان بنتنياهو والخارجيه تنفي علمها

إلغاء ندوة المهدي في الجنينة بسبب اغلاق الثوار مدخل المسرح

ابراهيم الشيخ يعتزل العمل السياسي

لجان مقاومة أبوحمد تكشف عن مزرعة اروي بمياه الصرف الصحي

الحداثه

الحكومة الإسرائيلية : نتنياهو التقي بالبرهان في يوغندا

الكشف عن شروط الدقير لتولي منصب نائب رئيس الوزراء

الخارجية تؤكد عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا وسط الجالية السودانية في الصين

وفد من مجلس الأمن يزور البلاد لتقييم الأوضاع في دارفور

الأمة القومي يؤكد عزم قياداته على زيارة مدنية الجنينة في وقت لاحق

اليوم التالي

البرهان في كمبالا بالتزامن مع وصول نتنياهو

إبراهيم الشيخ يعلن انسحابه من العمل السياسي

مكافحة التهريب تضبط عملات أجنبية مزيفة بسوق ليبيا

مذكره للمجلس السيادي رافضة لممثلي مسار الشرق في مفاوضات السلام

الانتباهة

نتنياهو : التقيت البرهان في يوغندا

تفاصيل لقاء حمدوك مع قيادات المؤتمر الشعبي

جسر جوي لإجلاء السودانيين من الصين

حظر جهات الحكومية من تصدير الذهب و إعلان ضوابط جديده

مسؤول ألماني رفيع المستوي يزور السودان بالخميس

تجديد حبس علي عثمان محمد طه

صوت الأمة

إسرائيل: اتفقنا مع البرهان على بدء التعاون لتطبيع العلاقات

الأمة القومي: زيارة المهدي للجنينة هدفت لبعث رسائل لدعم السلام

النيابة تحجز على مستشفى الأمل

المؤتمر السوداني يدرس استقالة إبراهيم الشيخ.

الدار:

توجيه من (البرهان) بإقامة جسر جوي لإجلاء السودانيين بصورة عاجلة من الصين

السجن المؤبد للمتهم باغتصاب وقتل الطفل مهند داخل غرفة بالصالحة

بشرى سارة.. (6) بواخر محملة بالجازولين والبنزين والغاز وصلت بورتسودان

تزامن زيارة البرهان إلى كمبالا مع زيارة لنتنياهو

وزارة الصحة: الخرطوم خالية من مرض كورونا

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس والدراسات الاسلامية للثانوي