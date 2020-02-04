الكشف عن مزرعة تروى بمياه الصرف الصحي بأبوحمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت لجان مقاومة أبوحمد بولاية نهر النيل عن وجود مزرعة في المنطقة الواقعة بين مدينة أبوحمد و طواحين الذهب يتم ريها بمياه الصرف الصحي وتم تدوين بلاغ ضد صاحب المزرعة.

وقال عضو بلجان مقاومة أبوحمد، فضل حجب اسمه، لصحيفة الجريدة: وجدنا ان المزرعة التي يتم ريها عن طريق الصرف الصحي مزروعة فيها طماطم وبطيخ، وقمنا بالاتصال بوزارة الصحة، وأعلن عن تكوين لجنة تضم إدارة الصحة بأبو حمد ووكيل النيابة، ومدير إدارة الزراعة بالاضافة الى المدير التنفيذي للمحلية ، ومدير الوحدة الادارية.

وأكد مصدر بإدارة الصحة، بالمحلية عن ان الإدارة سجلت زيارة للمزرعة برفقة المختصين وعلى ضوء ذلك تم رفع تقرير للجهة المعنية واتخذت بدورها قراراً بإبادة المزرعة.