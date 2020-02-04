زيادات مفاجئة في أسعار السكر بالأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر السكر بالأسواق ارتفاعاً كبيراً، وأكد عدد من التجار بسوق الخرطوم لـ(الصيحة)، أن الزيادة غير مبررة وتمت بدون معايير لجهة توفر السكر بكميات كبيرة، وعزوا الزيادة إلى غياب الرقابة بالأسواق خاصة وأن السعر يشهد زيادة بصورة يومية، حيث بلغ سعر الجوال زنة 50 كيلو 2600 جنيه، بدلاً عن 2200 جنيه، و10 كيلو530 جنيهاً بدلاً عن 480 جنيهاً، و5 كيلو 265 جنيهاً بدلاً عن 200 جنيه.

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