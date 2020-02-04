تصريحات مثيرة للاعب الهلال جمال سالم عقب الوداع الأفريقي أمام الأهلي المصري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ذكر حارس الهلال السوداني جمال سالم ان فريقه رفع سقفا طموحاته بمرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكنه لم ينجح في تكملة المشوار،حتي النهايه التي ينتظرها الجميع. وكتب الحارس الأوغندي علي صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك (لقد رفعنا سقف الطموحات والتوقعات للتاهل من المجموعات والمرور الي،الدور ربع النهائي لكننا خذلنا أنفسنا مرتين عندما خسرنا من النجم الساحلي ثم تعادلنا مع الأهلي المصري) وعاد وقال (نأمل أن نحافظ على آمالنا في الدوري المحلي). المادة السابقة حوي اسماء إداري و٢ لاعبين.. تعرّف ماذا كتب الحكم المغربي في تقريره المقالة القادمة زيادات مفاجئة في أسعار السكر بالأسواق

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