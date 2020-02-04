حوي اسماء إداري و٢ لاعبين.. تعرّف ماذا كتب الحكم المغربي في تقريره

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تحصلت (سودانا فوق) علي معلومات هامه عن تقرير الحكم المغربي (راضوان جيد) الذي أدار لقاء الهلال مع الأهلي المصري وافادت المصادر أن

التقرير الذي رفع فعليا الي لجنة الانضباط حوي تفاصيل مثيره حيث ذكر المغربى (رضوان) انه تعرض للسب من قبل إداري الهلال ولاعب بنادي الهلال وكتب الحكم المغربي اسماء من شتموه في

المباراة الشهيرة التي لعبت السبت الماضي. وذكر (جيد) أيضا ام مساعده تعرض للقذف بواسطة كرسي من أحد الجماهير الزرقاء وتتطرق جيد الي حادثة حارس مرمى الهلال جمال سالم معه وكشف تفاصيل كثيرة في التقرير الذي سلم الي لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف