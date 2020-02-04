عاجل.. إقالة الفاتح النقر من تدريب الهلال

الخليج 365 : علم (الموقع) ان اتصال هاتفي جمع رئيس الهلال أشرف الكاردينال ومدرب منتخب غانا كواسي أبياه من أجل التعاقد مع الأزرق فيالمرحلة القادمة واقاله المدرب الفاتح النقر وقالت مصادر ان أبياه رحب بتدريب الهلال والإشراف علي الفريق السوداني لكنه وضع شروطه الكامله لذلك،وقاد كويسي أبياه منتخب غانا من قبل لنهائيات كأس العالم 2014، كما أن له تجربة جيدة بالسودان مع نادي الخرطوم.

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