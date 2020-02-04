الزراعة: السودان فَقَدَ نحو (5) آلاف طن من المحاصيل والمواد الغذائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كَشَفَت وزارة الزراعة، عن فقدان السودان نحو (5690) طناً من المحاصيل والمواد الغذائية المُختلفة في كل مراحل السلسلة الغذائية.

وأعلن وكيل الوزارة عبد القادر تركاوي خلال ورشة الفاقد والهدر الغذائي أمس، عَن وَضع خُطة عمل استراتيجية من منظمة (الفاو) لتقليل الهدر في الغذاء، خَاصّةً وأنّ البلاد تُعاني فاقداً مُقدّراً في محصول الذرة، وطالب (الفاو) بدعم الاستمرار في هذه الدراسة.

وكَشَفَت مديرة الإدارة الفنية للأمن الغذائي بالوزارة فاطمة حسن الطاهر، أنّ الكمية المفقودة تكفي لإطعام (3.897.000) شخص في العام تقريباً، وأعلنت عن إنشاء شبكة للأمن الغذائي لربط المركز بالولايات لرفع المعلومات للأمانة الفنية لتتم بلورتها في شكل تقارير للإنذار المُبكِّر ووضع سياسات كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي.

بدوره، وصف المدير العام لمُنظّمة الأغذية الزراعية (الفاو)، فاقد المحاصيل الذي يحدث بالبلاد ما بعد الحصاد بغير المقبول، وعزا الهدر للمعوقات الكبيرة التي تُواجه المُنتجين مثل ضعف مقدرات المُنتجين وسُوء التخزين