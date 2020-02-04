- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
تُواصِل أتيام فنية وهندسية من وزارة الطاقة والتعدين، مُحاولة تشغيل خطوط النفط بغرب كردفان، دون نتيجة حتى ليل أمس. فيما أكد مصدر بهجليج، استمرار توقّف كل الآبار في حقول “1، 2، 4” وآبار الجنوب، وكشف أن سبب التوقّف يرجع لانسداد أنبوب الضخ بمحطتي ضخ النفط الثانية بالدلنج والثالثة بأم سيالة، وأضاف أن جميع هذه الحقول مُتوقّفة تماماً.
وقال المصدر لـ(الصيحة)، إن خط الأنبوب مسدود في منطقة بين محطة الضخ الثانية في الدلنج والمحطة الثالثة في أم سيالة، وأضاف أن بترول GNPOC يخرج بدرجة حرارة (67) سنتقريت والـ pour point 28، ونفط “بترو انرجي” يخرج بدرجة حرارة (47) و pour point 3، ولفت إلى أنه في فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يحتاج الخط لمراقبة لصيقة وإجراءات احترازية لتفادي الانسداد.
كانت هذه تفاصيل خبر مُحاولات لتشغيل خطوط النفط بغرب كردفان واتهام للشركة بالتقصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.