شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الثلاثاء” عن توقف مصفاة الجيلي عن العمل بسبب تجميد الخام بمناطق الإنتاج، نتيجة لعدم استخدام المواد الكيميائية التي تعمل على عبور الخام إلى البلوف، لمدة ثلاثة أيام من قبل بعض شركات الأنانيب.

وقالت الصحيفة بحسب مصادرها إنّ المصفاة أصبح لا ينتج إلا المياه والفحم فقط.

وأضافت أنّ المصفاة تخلو من جقمة واحدة من الخام إلاّ المخزون الاستراتيجي الذي لا يمكن التصرّف فيه إلاّ من خلال موافقة رئيسي مجلسي السيادة والوزراء.

ونبهّت إلى أنّ المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة شهرين فقط.