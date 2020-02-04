توقعات بإنهيار أسعار الدولار لهذه الأسباب (…..)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقع خبراء اقتصاد ومتعاملون في سوق السوق السوداء انتعاش الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأجنبية، وذلك على خلفية لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برعاية الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني في كمبالا الاثنين. إلى جانب توقف عدد من التجار المستوردين من الصين بعد اجتياحها بمرض كورونا الخطير.

وقال الخبراء أن لقاء البرهان نتنياهو يعني أن خطوات التطبيع تسير نحو آفاق بعيدة، وصار ممكناً أن تطلب إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات عن السودان وإزالة إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إضافة إلى الاستفادة من مرور طيران العال (الإسرائيلي) في الأجواء السودانية مما يوفر المزيد من العملات الأجنبية.

من جانبه كشف الخبير الاقتصادي هيثم فتحي عن تراجع عمليات الطلب على الدولار بسبب وباء كورونا الذي اجتاح الصين مؤخراً. وقال هيثم لـ (الانتباهة أون لاين) أن الطلب على الدولار تأثر بصورة كبيرة، نسبة لوقف التجار السودانيين المستوردين من الصين للكثير من طلبياتهم. ونوه إلى أن الصين بالنسبة للسودان تعد من أكبر الدول الدول المصدرة، ويعتمد عليها الأخير فى كثير من المواد المصنعة ومدخلات الانتاج، لافتاً إلى أن تخوف كثير من المتعاملين من الذهاب إلى الصين وإغلاق الكثير من المطارات فيها بسبب الوباء حد من التجارة بين الصين والدول الأخرى ومن بينها السودان.

وأقر متعاملون في السوق السوداء بتراجع عمليات الطلب، مع انخفاض سعر الدولار. وقالوا لـ (الانتباهة أون لاين) أن سعر الدولار تم تداوله بـ (٩7) جنيهاً للشراء و(98) جنيهاً للبيع بعد أن تخطى حاجز المائة جنيه خلال اليومين الماضيين. بينما بلغ سعر الريال السعودي (٢٦) جنيهاً والدرهم الإماراتي (٢٦.٤٠٠) جنيهاً.